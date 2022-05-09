الرياض 08 شوال 1443 هـ الموافق 09 مايو 2022م واسشاركت الجامعة الألمانية الأردنية للمرة الأولى لها في المؤتمر والمعرض الدولي للتعليم (ICEE2022)، الذي انطلقت فعالياته في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض يوم أمس.وتشارك الجامعة في المؤتمر بجناح تعريفي خاص بها في قاعة العارضين، بهدف تعريف الزائرين بما تقدمه الجامعة من أعمال في سبيل إيصال رسالتها التعليمية داخل الأردن وخارجها.وأوضح نائب رئيس الجامعة الدكتور مالك الشرايري، أن المشاركة تهدف إلى التعريف بما تقدمه الجامعة من برامج ومبادرات وجهود في العملية التعليمية، إضافة إلى الرغبة في زيادة أعداد الطلبة من دول أخرى ليكونوا ضمن كوادر الجامعة، الأمر الذي يسهم في تقدم تصنيف الجامعة بين نظرائها حول العالم، مبينًا أن الجامعة تقوم بتعليم اللغة الألمانية كأحد المراكز خارج ألمانيا.// انتهى //10:49ت م0037