الدمام 08 شوال 1443 هـ الموافق 09 مايو 2022 م واسحصد طلاب تعليم المنطقة الشرقية، على 3 ميداليات في أولمبياد البلقان للرياضيات التاسع والثلاثين 2022م، بمشاركة عدد من دول الاتحاد الأوروبي.وهنأ مدير عام تعليم المنطقة الشرقية الدكتور سامي العتيبي، الطلاب الفائزين في الأولمبياد الدولي، الذي أعلنت نتائجه النهائية أمس مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع عن تحقيق الوفد السعودي ست ميداليات، منها 5 فضية وواحدة برونزية، نال نصفها طلاب المنطقة الشرقية على مستوى المملكة.وأوضح الدكتور العتيبي، أن منهجية التعليم في المملكة تسير بخطى واثقة وراسخة نحو التطور والإبداع والتميز في كل المسابقات الدولية، مشيراً إلى أن المملكة تمتلك سجلاً حافلاً عبر تحقيق 48 جائزة في الأولمبياد العالمي.وأبان أن نتائج المسابقة تضمنت حصول الطالب محمد بن حسين الدبيسي والطالب علي بن عبدالله الرمضان من مدرسة التهذيب الثانوية الأهلية بسيهات، والطالب مهدي بن صالح البيك من مدرسة دار الحكمة الثانوية بالقطيف، على ميداليات فضية.// انتهى //10:50ت م0038