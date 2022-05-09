الرياض 08 شوال 1443 هـ الموافق 09 مايو 2022 م واستُوِّج فريق العربي بلقب النسخة الثانية لبطولة كأس الاتحاد القطري لكرة القدم للموسم الكروي 2021 - 2022، بعد تغلبه على نظيره فريق لوسيل بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المواجهة التي جمعتهما أمس، على استاد ثاني بن جاسم في نادي الغرافة.وجاءت أهداف فريق العربي من لاعبيه أرون سالم بوبينزا وعبدالعزيز الأنصاري وعبدالله المريسي، فيما أحرز اللاعبيّن محمد كناني وعبدالرحمن الغشمي هدفيّ فريق لوسيل.وقد شارك في هذه النسخة أندية الدرجتين الأولى والثانية، باستثناء أندية المربع الذهبي السد والدحيل والريان والغرافة بسبب مشاركتها في دور المجموعات لدوري أبطال آسيا.يذكر أن النسخة الأولى من البطولة تُوِّج بها فريق السيلية القطري على حساب فريق المرخية.// انتهى //10:54ت م0039