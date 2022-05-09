سان خوسيه 08 شوال 1443 هـ الموافق 09 مايو 2022 م واسنيابةً عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله -، شارك معالي نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبد الكريم الخريجي، أمس، في مراسم تنصيب فخامة السيد رودريغو تشافيز رئيساً لجمهورية كوستاريكا، وذلك في مقر مبنى الكونغرس بالعاصمة سان خوسيه.ونقل نائب وزير الخارجية خلال مراسم التنصيب، تهنئة وتحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله -، لفخامة الرئيس رودريغو تشافيز، وتمنياتهما لفخامته بالتوفيق والسداد، ولجمهورية كوستاريكا المزيد من التقدم والازدهار.// انتهى //10:57ت م0040