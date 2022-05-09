الرياض 08 شوال 1443 هـ الموافق 09 مايو 2022 م واسوقعت جامعة حفر الباطن، مذكرة تفاهم مع هيئة تقويم التعليم والتدريب، على هامش المؤتمر والمعرض الدولي للتعليم المقام في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض.ووقع المذكرة عن جامعة حفر الباطن رئيس الجامعة الدكتور صالح بن مفلح آل صقر، وعن هيئة تقويم التعليم والتدريب المدير التنفيذي للمركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي الدكتور محمد بن صالح باشماخ.وتأتي المذكرة لتنفيذ مشروع الدراسة التقويميّة على المستوى البرامجي لعدد (28) برنامجاً أكاديمياً؛ بهدف حصول الجامعة على الاعتماد الأكاديمي البرامجي من قبل المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي.// انتهى //11:01ت م0042