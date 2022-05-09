سكاكا 08 شوال 1443 هـ الموافق 09 مايو 2022 م واسأجرت صحة الجوف 340 عملية في مركز القلب بالجوف خلال الربع الأول من العام 2022م, شملت عمليات قلب مفتوح وقسطرة قلبية تشخيصية وعلاجية وتركيب منظم قلب ومنظار للقلب, و35 حالة إنقاذ حياة عن طريق القسطرة العلاجية الاستعجالية.وبينت أن عدد المنومين في العناية القلبية بلغ 320 مريضاً, وعدد المرضى المنومين 206 مرضى, كما راجع العيادات 2348 مستفيداً, فيما بلغ عدد المستفيدين من خدمات المركز 2874 مستفيداً وذلك خلال نفس الفترة.// انتهى //11:07ت م0043