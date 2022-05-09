الرياض 08 شوال 1443 هـ الموافق 09 مايو 2022 م واسالتقى معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات رئيس مجلس إدارة هيئة البحث والتطوير والابتكار المهندس عبدالله بن عامر السواحه، اليوم، مع الطلبة السعوديين المبتعثين الذين يمثلون عدة مجالات تشمل العلوم والتقنية والفضاء، وذلك على هامش زيارته للولايات المتحدة الأمريكية.وناقش معاليه خلال اللقاء المفتوح الأدوار المنوطة بهم في تحقيق رؤية المملكة 2030، وأهمية تخصصاتهم في ظل جهود المملكة لتعزيز نمو الاقتصاد القائم على الابتكار، بالإضافة إلى الدعم الذي يحظى به قطاع البحث العلمي والتطوير والابتكار من قبل القيادة، لتعزيز تنافسية المملكة ومراكزها الريادية على المستوى الدولي.وتطرق المهندس السواحه لبرنامج تنمية القدرات البشرية ومستهدفاته المتوافقة مع رؤية وطموح صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بأن يصبح المواطن السعودي منافساً عالمياً، حاثاً إياهم على ضرورة التميز في مساراتهم الأكاديمية خاصةً وأنهم يتلقون تعليمهم في أفضل الجامعات وأعرقها، إلى جانب اكتساب مهارات المستقبل للعودة والإسهام في تعزيز ريادة المملكة، والمشاركة في الجهود الرامية لبناء مستقبل مستدام.وشهد اللقاء مشاركة كل من معالي رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية الدكتور منير الدسوقي، ومعالي نائب وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس هيثم العوهلي، ومعالي محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور محمد التميمي.// انتهى //12:11ت م0052