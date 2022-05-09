تبوك 08 شوال 1443 هـ الموافق 09 مايو 2022 م واسواسى صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك, الشيخ أحمد بن عبدالرحمن الخريصي في وفاة ابن شقيقه علي بن عبدالعزيز الخريصي -رحمه الله-.وأعرب سموه عن خالص تعازيه ومواساته لأسرة الخريصي بوفاة فقيدهم، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهمهم الصبر والسلوان.من جانبه, قدم الشيخ أحمد الخريصي شكره وامتنانه لسمو أمير منطقة تبوك على مواساته التي كان لها بالغ الأثر في نفوسهم، داعياً الله العلي القدير أن يجعلها في ميزان حسناته.// انتهى //12:18ت م0053