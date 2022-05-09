الرياض 08 شوال 1443 هـ الموافق 09 مايو 2022 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض في مكتبه بقصر الحكم اليوم، معالي مساعد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للخدمات المشتركة المهندس محمد الجاسر ووكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للخدمات المساندة والفروع ياسر البابطين ومدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض الدكتور محمد بن عبدالله الحربي الذين قدموا التهنئة لسموه بعيد الفطر المبارك.وبادلهم سمو أمير منطقة الرياض التهنئة معربًا عن شكره للجميع على ما أبدوه من مشاعر طيبة، سائلًا الله العلي القدير أن يتقبل من الجميع الصيام والقيام وصالح الأعمال.// انتهى //13:03ت م0061