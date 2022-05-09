حفر الباطن 08 شوال 1443 هـ الموافق 09 مايو 2022 م واسقدّمت أقسام الأشعة بمستشفيات صحة حفر الباطن خدماتها لـ51,647 مستفيداً, خلال الربع الأول للعام 2022م.وبلغ عدد المستفيدين من خدمات قسم الأشعة بمستشفى الملك خالد العام 20,229 مستفيداً، ومستشفى حفر الباطن المركزي 16,464مستفيداً، ومستشفى الولادة والأطفال 12,159، ومستشفى القيصومة العام 2,010، ومستشفى السعيرة العام 701، ومستشفى الصحة النفسية 76, ومستشفى الرعاية المديدة 8.// انتهى //13:17ت م0062