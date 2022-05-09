بريدة 08 شوال 1443 هـ الموافق 09 مايو 2022 م واسنوه صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز أمير منطقة القصيم بحصول جامعة القصيم على ميداليتين ذهبية وفضية من بين أكثر من 750 ابتكارا من 25 دولة في معرض جنيف الدولي للاختراعات.جاء ذلك بعد اطلاع سموه على تقرير لمعالي مدير الجامعة الدكتور عبد الرحمن الداود , عن جهودها في مجال الابتكارات والبحث العلمي وما وصلت إليه من مستويات علمية , مثمنا سموه المخرجات العلمية للجامعة بجهود منسوبيها .// انتهى //14:26ت م0080