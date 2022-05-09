الدمام 08 شوال 1443 هـ الموافق 09 مايو 2022 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية بمكتبه اليوم، مدير فرع الهيئة العامة لعقارات الدولة بالمنطقة الشرقية زياد بن حسن الهديب بمناسبة تعيينه في منصبه.وهنأ سموه الهديب بمناسبة تعيينه، سائلًا الله له العون والتوفيق في مهام عمله.من جانبه، قدم الهديب الشكر لسمو أمير المنطقة الشرقية على توجيهاته السديدة.// انتهى //14:30ت م0082