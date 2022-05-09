عام/ سمو أمير الشرقية يستقبل مدير فرع الهيئة العامة لعقارات الدولة بمناسبة تعيينه
الاثنين 1443/10/8 هـ الموافق 2022/05/09 م واس
الدمام 08 شوال 1443 هـ الموافق 09 مايو 2022 م واس
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية بمكتبه اليوم، مدير فرع الهيئة العامة لعقارات الدولة بالمنطقة الشرقية زياد بن حسن الهديب بمناسبة تعيينه في منصبه.
وهنأ سموه الهديب بمناسبة تعيينه، سائلًا الله له العون والتوفيق في مهام عمله.
من جانبه، قدم الهديب الشكر لسمو أمير المنطقة الشرقية على توجيهاته السديدة.
// انتهى //
14:30ت م
0082