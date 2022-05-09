القاهرة 08 شوال 1443هـ الموافق 09 مايو 2022 م واسعقدت اللجنة المشتركة من البرلمان العربي والمنظمة العربية للتنمية الإدارية اجتماعاً تحضيرياً اليوم لعقد المنتدى العربي "تعزيز التكامل الاقتصادي بين الدول العربية: التجارة البينية ودور القطاع العام والخاص في تحقيق ذلك"، المقرر انطلاقه يوم 23 من شهر مايو الجاري.وبحث الاجتماع بحضور رئيس البرلمان العربي عادل بن عبد الرحمن العسومي ومدير المنظمة العربية للتنمية الإدارية الدكتور ناصر القحطاني، التحضيرات اللازمة لعقد المنتدى والمحاور التي سيناقشها وقائمة المشاركين، حيث يسعى المنتدى إلى تعزيز كل سبل التعاون التجاري والتكامل الاقتصادي بين الدول العربية.ومن المقرر أن يناقش المنتدى واقع منطقة التجارة الحرة العربية، والتجارب العربية في التجارة البينية ودور القطاع الخاص، وتيسير التبادل التجاري من واقع التوجهات العالمية والتجارب العربية والتكامل الاقتصادي العربي باعتباره مدخلاً أساسياً لتعزيز التضامن بين الأقطار العربية وتحقيق التنمية المرجوة والرخاء لشعوب المنطقة العربية، وكذلك المستجدات والتطوّرات على الساحتين الدولية والإقليمية فيما يتعّلق بتداعيات الأزمة العالمية وتأثيرها على الأوضاع الاقتصادية في المنطقة العربية.// انتهى //14:33ت م0083