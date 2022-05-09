غزة 08 شوال 1443 هـ الموافق 09 مايو 2022 م واسحلّقت طائرات الاحتلال الإسرائيلي الحربية اليوم، بكثافة وشنّت عدة غارات وهمية في سماء قطاع غزة.وأفادت مصادر محلية وشهود عيان في غزة بأن تحليق الطيران بكثافة في أجواء قطاع غزة والانفجارات تأتي بالتزامن مع التدريبات الضخمة التي يجريها الجيش الإسرائيلي لجميع قواته في المناطق الشرقية داخل السياح الفاصل، شرق قطاع غزة.// انتهى //14:33ت م0084