تبوك 08 شوال 1443 هـ الموافق 09 مايو 2022 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة تبوك، في ديوان الإمارة اليوم، وكيل إمارة المنطقة محمد بن عبدالله الحقباني ووكلاء الإمارة المساعدين ومديري العموم ورؤساء الأقسام و منسوبي الإمارة ، الذين قدموا التهنئة لسموه بمناسبة عيد الفطر المبارك، حيث بادلهم التهنئة بهذه المناسبة السعيدة.وثمن سموه ‏الجهود المبذولة من منسوبي الإمارة والحرص على ‏إنجاز المعاملات , حاثاً على مضاعفة الجهود لخدمة المنطقة وأهلها والعمل الجاد وإنجاز معاملات المواطنين والمقيمين بأسرع وقت وفق تطلعات ولاة الأمر -حفظهم الله- داعيا الله أن يديم على بلادنا أمنها وعزها واستقرارها .// انتهى //14:34ت م0085