القاهرة 08 شوال 1443 هـ الموافق 09 مايو 2022 م واسجدد الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط التأكيد على أهمية التوصل لتسوية نهائية للقضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي بما يفضي بإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.وشدد أبو الغيط خلال استقباله اليوم كاتب الدولة للشؤون البرلمانية بكندا روبرت أوليفانت الذي يزور القاهرة حاليًا، على ضرورة التحرك الإيجابي للجانب الكندي نحو تنفيذ هذا الهدف وعدم الاكتفاء بالموقف المعلن بدعم حل الدولتين.وأفاد بيان للجامعة العربية بأن اللقاء استعرض مجمل التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية وبالأخص تطورات القضية الفلسطينية وملف سد النهضة الإثيوبي والعلاقات الثنائية بين الجامعة وكندا وسبل تعزيزها في مختلف المجالات وكذلك تطورات الأزمة في أوكرانيا وتداعياتها على الأمن الغذائي العالمي.// انتهى //14:40ت م0086