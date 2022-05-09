حائل 08 شوال 1443 هـ الموافق 09 مايو 2022 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن ‏عبدالعزيز ‏أمير منطقة حائل بمكتبه , اليوم فضيلة رئيس المحكمة ‏العامة بالمنطقة المكلف الشيخ محمد بن فهاد بن محمد آل مسعود ‏المعين حديثاً. ‏وثمن سموه الجهود التي تبذلها المحكمة العامة بالمنطقة لخدمة ‏المواطنين, مؤكداً أهمية تسريع إجراءات القضايا لخدمة ‏أهالي المنطقة في ظل ما يجده قطاع العدل والقضاء والمحاكم ‏في مختلف مناطق المملكة من اهتمام ودعم من القيادة الرشيدة -‏حفظها الله-.‏فيما ثمن آل مسعود دعم وتوجيهات سموه لكل ما فيه خدمة أهالي المنطقة.‏‏// انتهـى /14:48ت م0087