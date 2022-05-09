عام / سمو أمير حائل يستقبل رئيس المحكمة العامة بالمنطقة المكلف
الاثنين 1443/10/8 هـ الموافق 2022/05/09 م واس
حائل 08 شوال 1443 هـ الموافق 09 مايو 2022 م واس
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل بمكتبه , اليوم فضيلة رئيس المحكمة العامة بالمنطقة المكلف الشيخ محمد بن فهاد بن محمد آل مسعود المعين حديثاً.
وثمن سموه الجهود التي تبذلها المحكمة العامة بالمنطقة لخدمة المواطنين, مؤكداً أهمية تسريع إجراءات القضايا لخدمة أهالي المنطقة في ظل ما يجده قطاع العدل والقضاء والمحاكم في مختلف مناطق المملكة من اهتمام ودعم من القيادة الرشيدة -حفظها الله-.
فيما ثمن آل مسعود دعم وتوجيهات سموه لكل ما فيه خدمة أهالي المنطقة.
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14:48ت م
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