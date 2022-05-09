عام / سمو أمير حائل يستقبل رئيس المحكمة العامة بالمنطقة المكلف

الاثنين 1443/10/8 هـ الموافق 2022/05/09 م واس
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حائل 08 شوال 1443 هـ الموافق 09 مايو 2022 م واس
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن ‏عبدالعزيز ‏أمير منطقة حائل بمكتبه , اليوم فضيلة رئيس المحكمة ‏العامة بالمنطقة المكلف الشيخ محمد بن فهاد بن محمد آل مسعود ‏المعين حديثاً. ‏
وثمن سموه الجهود التي تبذلها المحكمة العامة بالمنطقة لخدمة ‏المواطنين, مؤكداً أهمية تسريع إجراءات القضايا لخدمة ‏أهالي المنطقة في ظل ما يجده قطاع العدل والقضاء والمحاكم ‏في مختلف مناطق المملكة من اهتمام ودعم من القيادة الرشيدة -‏حفظها الله-.‏
فيما ثمن آل مسعود دعم وتوجيهات سموه لكل ما فيه خدمة أهالي المنطقة.‏
‏// انتهـى /
14:48ت م
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