الدوحة 08 شوال 1443 هـ الموافق 09 مايو 2022 م واسأغلق المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، منخفضاً بمقدار 42.14 نقطة، أي ما نسبته 0.31%، ليصل إلى 13 ألفاً و512.87 نقطة.وجرى خلال جلسة اليوم تداول 236 مليوناً و383 ألفاً و728 سهماً، بقيمة 988 مليوناً و813 ألفاً و290.067 ريالاً، نتيجة تنفيذ 26244 صفقة في جميع القطاعات.وارتفعت في الجلسة أسهم 14 شركة، بينما انخفضت أسعار 29 شركة، فيما حافظت 4 شركات على أسعار إغلاقها السابقة.// انتهى //14:54ت م0088