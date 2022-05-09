أبوظبي 08 شوال 1443 هـ الموافق 09 مايو 2022 م واسالتقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة ،اليوم، برئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس، الذي يزور أبوظبي حالياً.وجرى خلال اللقاء بحث مسارات التعاون والعمل المشترك بين البلدين في مختلف الجوانب، إضافة إلى تبادل وجهات النظر بشأن مجمل القضايا والتطورات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.// انتهى //14:54ت م0089