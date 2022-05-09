الرياض 08 شوال 1443 هـ الموافق 09 مايو 2022 م واسوقعت شركة تطوير لخدمات النقل (رافد) - الذراع التنفيذي لوزارة التعليم في تقديم خدمة النقل المدرسي- يوم أمس الأحد 8 مايو 2022م اتفاقية خدمات مع أكاديمية SaveFast، وقعها الرئيس التنفيذي لرافد الأستاذ فهد بن فوزان الشايع ، ونائب رئيس مجلس إدارة أكاديمية SaveFast الأستاذ أسامة أبو وشاح، وذلك ضمن الاتفاقيات الموقعة في المؤتمر والمعرض الدولي للتعليم2022 الذي يقام في الفترة 8 – 11 مايو 2022م، بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض.وتأتي الاتفاقية كأول تدريب إلكتروني يختص بتقييم السلوك النفسي للسائقين، وتهدف إلى تحسين سلوكهم أثناء القيادة؛ بتحديد نقاط الضعف لدى السائق ومعالجتها، عبر إقامة تدريب إلكتروني لرفع مستوى السلامة المرورية وضمان أفضل تجربة مريحة وآمنة.وجاءت اتفاقية شركة رافد مع أكاديمية SaveFast في سياق تعزيز الأمن والسلامة في قطاع النقل بشكل عام وخدمات النقل المدرسي على وجه الخصوص كأحد العناصر الرئيسية ضمن المهام المناطة للشركة، وتماشياً مع المستهدفات التنموية لرؤية المملكة 2030 من خلال تعزيز مستوى السلامة على طرق المملكة وتقليل نسبة وفيات حوادث السير.// انتهى //15:28ت م0095