المنامة 08 شوال 1443 هـ الموافق 09 مايو 2022 م واسأقفل مؤشر البحرين العام اليوم عند مستوى 2,027.92 بانخفاض قدره 14.88 نقطة، عن معدل الإقفال السابق، كما أغلق مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 741.19 بانخفاض قدره 4.43 نقاط عن معدل إقفاله السابق.وبلغت كـمية الأسهـم المتداولة أربعة ملايين و127 ألفاً و906 أسهم بقيمة إجمالية قدرها مليوناً و380 ألفاً و389 ديناراً بحرينياً تم تنفيذها من خلال 183 صفقة.// انتهى //15:29ت م0096