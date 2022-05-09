الباحة 08 شوال 1443 هـ الموافق 09 مايو 2022 م واستحتضن منطقة الباحة مهرجان العسل الدولي الرابع عشر والفعاليات المصاحبة في شهر ذي الحجة القادم بموقع جمعية النحالين بمحافظة بلجرشي , برعاية صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير المنطقة .وأوضح رئيس مجلس إدارة جمعية النَّحَّالين التعاونية بالباحة المشرف العام على المهرجان والفعاليات المصاحبة الدكتور أحمد الخازم، أن المهرجان يتضمن المؤتمر الدولي الرابع للجمعية العربية لتربية النحل، والذي يعقد تحت شعار "ممارسات إدارة النحل الجيدة نحو تربية نحل مستدامة" يشمتل على خمسة محاور ممثلة في: إدارة المناحل، والتحسين الوراثي للنحل، وأمراض وآفات النحل، ومنتجات النحل وتعزيز القيمة المضافة, ويشارك في المؤتمر مجموعة من علماء تربية النحل من جميع قارات العالم، بهدف تحقيق تبادل المعلومات والخبرات، ومناقشة بنّاءة ومثمرة حول التحديات التي يواجهها النحالون، وسبل التغلب عليها، وتعزيز صناعة تربية النحل، وإنتاج العسل واستدامتها.وأضاف أن المؤتمر ينفذ دورتين تدريبيتين عن التداوي بمنتجات النحل، الأولى تستهدف النحالين وجميع العاملين والمهتمين، والثانية مخصصة للممارسين في المجال الصحي، تنفذ بالتعاون مع الاتحاد الدولي للعلاج بمنتجات النحل من قِبل خبراء دوليين أطباء يمارسون العلاج بمنتجات النحل ، و3 ورش تدريبية ممثلة في: التذوق الحسي للعسل ينفذها خبراء إيطاليون تستهدف المهتمين بالتعرف على معايير جودة العسل والراغبين في تعلم أٌسس التحكيم في مسابقات العسل الدولية والمشاركة في المسابقات، وورشتين لمناقشة الموضوعات المتعلقة بتطوير تربية النحل وإنتاج العسل، ومراجعة إستراتيجية جمعية النحالين التعاونية للسنوات الخمس المقبلة.وبين الدكتور الخازم أن المنتدى الوطني الثاني يقدم عروضاً وجلسات نقاش، بحضور قيادات وزارة البيئة والمياه والزراعة، وتتمثل في: عرض ومناقشة خطة تطوير صناعة النحل ونظام تربية النحل، وتنظيم استيراد النحل التي أعدتها الوزراة، ونقاش ولقاء مفتوح بين النحالين ومسؤولي الوزارة, فيما يشارك في مهرجان العسل والمعرض المصاحب 50 عارضاً للعسل، ومتوقع 50 عارضاً لأدوات ومستلزمات تربية النحل ومنتجات النحل الأخرى، ويشتمل المهرجان بالإضافة إلى المعرض على ندوات، وفعاليات ترفيهية، ومسابقات ومنافسات نحلية، ويستمر لمدة 15 يوماً.وأوضح أنه سيكون هناك مسابقات تصل جوائزها إلى 100 ألف ريال متمثلة في جائزة الشيخ سالم بن سلطان القاسمي لتطوير صناعة النحل في العالم العربي وتتكون من ثلاث فئات وهي أفضل بحث علمي تطبيقي، أفضل ابتكار، أفضل الممارسات في مجالي النحل والعسل, وأيضاً جائزة الشيخ علي المجدوعي لتطوير صناعة العسل وهي جائزة تصاحب مهرجان العسل الدولي السنوي وتشمل أفضل أقراص عسل، وأفضل عسل سائل، وأفضل عسل متبلور, وجائزة جمعية النحالين التعاونية بالباحة للتصوير.// انتهى//15:56ت م0098