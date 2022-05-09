جدة 08 شوال 1443 هـ الموافق 09 مايو 2022 م واسشاركت جامعة الملك عبدالعزيز في أعمال مؤتمر ومعرض التعليم الدولي الذي أنطلقت فعالياته تحت عنوان "التعليم في مواجهة الأزمات: الفرص والتحديات" بوصفها شريكًا وراعيًا استراتيجيًا بمشاركة 253 جهة وعدد من الخبراء الدوليين، في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض.وكانت مشاركة الجامعة في المؤتمر بجناح يبرز أهم إنجازاتها العلمية والبحثية والأكاديمية والابتكارية، والبرامج والخدمات التعليمية التي تقدمها، من خلال 3 عمادات (القبول والتسجيل، الدراسات العليا، التعلّم الإلكتروني والتعليم عن بُعد) وكلية السياحة وكلية الدراسات البحرية، و6 مراكز علمية بحثية ومهنية، والإمكانات والبرامج والخدمات التي تقدمها وبحث إمكانية تأسيس شراكات تعاون متبادل، والإطلاع على التجارب والأفكار والخبرات العالمية في مجال التعليم.وشهد فعاليات اليوم الأول من المؤتمر مشاركة عدد من القيادات والخبراء بجامعة الملك عبدالعزيز في ورشتي عمل، الأولى بعنوان "رؤية وخارطة طريق: إطار التكيف السريع والذكي في التعليم لمرحلة ما بعد كورونا"، ثم ورشة العمل الثانية بعنوان "تجربة جامعة الملك عبدالعزيز في تطوير منظومة الابتكار وريادة الأعمال" .وستوقع الجامعة خلال فترة المؤتمر والمعرض 4 اتفاقيات شراكة مع جامعات بيشة والجوف وشقراء وطيبة، في حين يشارك 15 متحدثاً من الجامعة في 9 ورش عمل من أصل 131 ورشة عمل مجدولة بالمؤتمر ومعرض التعليم 2022.// انتهى //16:03ت م0099