جدة 08 شوال 1443 هـ الموافق 09 مايو 2022 م واسالتقى معالي رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف , اليوم , بأصحاب الفضيلة قضاة محكمة الاستئناف الإدارية بمنطقة مكة المكرمة والمحكمة الإدارية بجدة، وذلك بمقر محكمة الاستئناف الإدارية بمحافظة جدة.وأكد معاليه خلال اللقاء الذي تبودلت فيه التهاني بعيد الفطر المبارك، الدور المهم المناط بمحاكم ديوان المظالم بمختلف درجاتها من إقرار العدالة وقضاء المشروعية، الأمر الذي يستوجب بذل قصارى الجهد في إتقان وإنجاز الأعمال وفق الرؤى والتطلعات.ونوه بما قام به أصحاب الفضيلة القضاة من جهود؛ مشددًا على ضرورة سير الأعمال وإنجاز الدعاوى بأسرع وقت يمكن من خلاله ضمان جودة الأحكام؛ سعيًا لتحقيق العدالة الناجزة، مشيرا إلى ما تحقق لديوان المظالم من رفع مستوى الجودة والإنتاجية فيما يقوم به من أعمال وما يقدمه من خدمات.// انتهى //16:04ت م0101