أبها 08 شوال 1443 هـ الموافق 09 مايو 2022 م واستشارك جامعة الملك خالد في إثراء ورش وجلسات المؤتمر والمعرض الدولي للتعليم 2022، الذي يقام بتنظيم وزارة التعليم خلال المدة 7 - 10 شوال في مدينة الرياض، حيث تقدم الجامعة 5 ورش عمل في مجالات التعلم الإلكتروني والذكاء الاصطناعي بمشاركة نخبة من المتخصصين.واشتملت المشاركات منذ انطلاق المؤتمر على ورشة "مفهوم الشهادات المصغرة "، وورشة بعنوان "تطبيقات وأبحاث الذكاء الاصطناعي في التعليم"، وذلك وسط حضور عدد من المهتمين من زوار المعرض ومنسوبي الجهات المشاركة في المؤتمر.وشهد ثاني أيام المؤتمر تقديم ورشتين علميتين تناول فيهما موضوع " تصميم المنصات التعليمية " إضافة إلى موضوع " تصميم التعلم المصغر " كذلك تختتم الجامعة مشاركاتها العلمية بورشة بعنوان " تصميم الخبرات التعليمية ".// انتهى //16:05ت م0102