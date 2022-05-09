القاهرة 08 شوال 1443 هـ الموافق 09 مايو 2022 م واسبدأت اليوم بجامعة الدول العربية أعمال الاجتماع الرابع لآلية التنسيق العربية للحد من مخاطر الكوارث برئاسة تونس الرئيس الحالي للقمة العربية ومشاركة وفود من الدول العربية وذلك في إطار الإعداد والتحضير للاجتماع الوزاري الأول للوزراء المعنيين بالحد من مخاطر الكوارث المقر الخميس المقبل بالجامعة العربية.رأس وفد المملكة العربية السعودية إلى الاجتماع ضابط اتصال المملكة لمكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث المقدم المهندس بالمديرية العامة للدفاع الأمني بوزارة الداخلية محمد مبارك الشهراني.ويناقش الاجتماع في ثلاثة أيام عددًا من البنود منها: متابعة تنفيذ النظام الأساسي لآلية التنسيق العربية للحد من مخاطر الكوارث؛ وتقرير حول متابعة تنفيذ الإستراتيجية العربية للحد من الكوارث وبرنامج عملها بالإضافة إلى مشروع إنشاء "الشبكة العربية للرصد الإشعاعي البيئي والإنذار المبكر".وأكد ممثل تونس رئيس الاجتماع لطفي الطالبي في كلمته خلال الاجتماع أهمية الانخراط العربي الفاعل في كل المسارات الإقليمية والدولية التي تعمل على الحد من مخاطر الكوارث ومن ضمنها إطار سنداي الأممي الذي يهدف لبناء وتعزيز قدرات الأمم والمجتمعات على مواجهة الكوارث والتخفيف من حدتها.من جانبها أشارت نائب مدير إدارة الاسكان والموارد المائية والحد من الكوارث بجامعة الدول العربية السفيرة شهيرة وهبي إلى أن الاجتماع سينظر في إقرار مسودة النظام الأساسي للصندوق الأفريقي العربي المشترك للحد من مخاطر الكوارث في ضوء الملاحظات التي وردت للجامعة العربية من بعض الدول العربية وتضمنتها المسودة في صورتها النهائية.// انتهى //16:09ت م0104