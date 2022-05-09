الرياض 08 شوال 1443 هـ الموافق 09 مايو 2022 م واستشارك تطوير التعليم القابضة بالرعاية الماسية للمؤتمر والمعرض الدولي للتعليم 2022 الذي تنظمه وزارة التعليم، خلال المدة من 7 إلى 10 شوال 1443 هـ في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض.وتأتي الرعاية الماسية من شركة تطوير التعليم القابضة للمؤتمر في إطار مسؤوليتها المجتمعية ومساندتها لوزارة التعليم، وتستعرض الشركة من خلال مشاركتها الفُرص المتاحة لتطوير التعليم في المملكة ومحفزات الاستثمار فيه، كما تستعرض الشركة من خلال الجناح الخدمات التي تقوم بها بإدارة المشاريع والتربية الخاصة.يذكر أن شركة تطوير التعليم القابضة شركة حكومية مملوكة لصندوق الاستثمارات العامة وشريك أساسي في تحقيق رؤية 2030، وتؤدي شركة تطوير التعليم القابضة وشركاتها دور إستراتيجي في مساندة وزارة التعليم من خلال شركاتها وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في التعليم وقدمت جهودًا متقدمة لدراسة وتنفيذ فرص استثمارية وتنموية في قطاع التعليم.// انتهى //16:18ت م0107