تجران 08 شوال 1443 هـ الموافق 09 مايو 2022 م واسقدم صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران، تعازيه لرئيس جمعية رعاية مرضى السرطان بالمنطقة قناص بن أحمد آل سوار وأسرته، في وفاة والدته، سائلًا المولى أن يتغمدها بواسع رحمته، ويسكنها فسيح جناته .وأعرب سموه لدى زيارته ضيافة ال سوار بمدينة نجران عن صادق تعازيه، وأن يلهم المولى ذويها الصبر والسلوان وحسن العزاء .وعبر ال سوار عن شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة، داعياً الله أن يجعل سعيه في موازين حسناته، ويحفظ سموه من كل سوء ومكروه.// انتهى //17:14ت م0114