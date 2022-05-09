نجران 08 شوال 1443 هـ الموافق 09 مايو 2022 م واساستقبل صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران، في ديوان الإمارة، اليوم، منسوبي الإمارة , الذين هنأوه بعيد الفطر المبارك.ونقل سمو أمير المنطقة تحيات ومعايدة سمو وزير الداخلية، الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، لمنسوبي الإمارة، سائلاً الله أن يعيده على القيادة الحكيمة والشعب السعودي بالخير واليمن والبركة.وأعرب عن فخره واعتزازه بمنسوبي ديوان الإمارة والمحافظات والمراكز، وتقديره على إخلاصهم وتفانيهم في العمل، وعلى خدمة المنطقة والمواطن والمقيم والزائر، وحرصهم على تحقيق التميّز , مرحبا بالموظفين المعينين حديثًا في ديوان الإمارة والمحافظات والمراكز.من جهته، قدّم وكيل الإمارة، الدكتور ملفي بن عبدالرحمن العتيبي، باسم منسوبي الإمارة، التهنئة لسمو أمير المنطقة بعيد الفطر المبارك، مثمنًا ن دعم وتحفيز سموه لمنسوبي الإمارة لتقديم أفضل الخدمات لأهالي المنطقة.//انتهى//17:16ت م0116