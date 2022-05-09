الرياض 08 شوال 1443 هـ الموافق 09 مايو 2022 م واس‏ ‎شاركت الهيئة السعودية للملكية الفكرية في المؤتمر والمعرض الدولي للتعليم 2022 المقام بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض.وتهدف المشاركة لتوعية الحضور في مجالات الملكية الفكرية وتقديم خدمات الهيئة المختلفة، ومنها خدمة العيادات الاستشارية التي تقدم الإرشاد والمشورة للشركات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال والأفراد الراغبين بإنشاء مشاريع قائمة على الابتكار، للمساهمة في تسجيل حقوق الملكية الفكرية واستخدامها والانتفاع بها.// انتهى //17:26ت م0117