الرياض 08 شوال 1443 هـ الموافق 09 مايو 2022 م واسيواصل المؤتمر والمعرض الدولي للتعليم 2022 فعاليات جلساته وورش العمل، الذي تنظمه وزارة التعليم خلال الفترة من 7 إلى 10 شوال 1443هـ، وذلك بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض.وشهد المؤتمر فعاليات اليوم الثاني من خلال الجلسات العلمية وورش العمل المتخصّصة، حيث تناولت جوانب التعليم بجميع مستوياته، إضافة إلى أفضل الممارسات في جودة مخرجاته والمواءمة مع أهداف التنمية المستدامة، والتمويل والاستثمار في التعليم، بدءًا من رياض الأطفال حتى التعليم الجامعي.وأبرزت جامعة الملك عبدالعزيز تجربتها في مبادرة الخدمات الطبية المتميزة لتحقيق الاستدامة وما تواجهه مشاريع الرعاية الصحية من عقبات، وأهمية تطويرها، وتوفير الخدمات الآمنة ذات الجودة العالية والمحافظة عليها.وتطرقت ورشة بعنوان إستراتيجيات التدريس والتقويم الفعالة في ظل الأزمات " عن تجربة الجامعة، والتوجهات المستقبلية لتخطيط التعليم، ودور التخطيط التربوي في ظل الأزمات، والمناهج وطرق التدريس، فيما تطرقت ورشة دور الذكاء الاصطناعي في تطوير العملية التعليمية والرعاية الصحية إلى تقنيات الذكاء الاصطناعي في الأجهزة والبرمجيات التعليمية القادرة على استنتاج المعارف والمهارات المطلوبة في وقت معيّن، ومن ثم تحديث الدروس تلقائياً وتقديمها للطالب بشكل يناسب احتياجاته وقدراته.وتناولت ورشة " تحديات التعليم عن بعد في ظل أزمة كورونا"، تجربة الجامعة مع التحديات والاستفادة منها مستقبلًا.// انتهى //17:27ت م0119