القاهرة 08 شوال 1443 هـ الموافق 09 مايو 2022 م واستراجعت مؤشرات البورصة المصرية لدى إغلاق تعاملات اليوم مدفوعة بعمليات بيع من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار الأجنبية والمستثمرين العرب الأفراد.وبلغ رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 9ر711 مليار جنيه، وسط تعاملات كلية بلغت 1ر3 مليارات جنيه فيما بلغت قيمة سوق الأسهم نحو مليار جنيه.وانخفض المؤشر الرئيس للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 82ر1 % ليبلغ مستوى 72ر10906 نقاط، وتراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بنسبة 05ر1 % ليبلغ مستوى 06ر1861 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقا بنحو 01ر1 % ليبلغ مستوى 99ر2832 نقطة.// انتهى //17:29ت م0120