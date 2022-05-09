أنجامينا 08 شوال 1443 هـ الموافق 09 مايو 2022 م واسوزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 700 سلة غذائية للفئات الأكثر احتياجًا بمدينة أنجامينا عاصمة جمهورية تشاد، استفاد منها 4.200 فرد.وتأتي هذه المساعدات امتدادًا للجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة ممثلة بالمركز للدول والشعوب المتضررة في جميع أنحاء العالم.// انتهى //17:56ت م0121