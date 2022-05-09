نجران 08 شوال 1443 هـ الموافق 09 مايو 2022 م واسقدم صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران، تعازيه لذوي وأبناء حسين بن هرقل بن علي آل همام في وفاته .وأعرب سموه لدى زيارته ضيافة آل همام بمدينة نجران عن صادق تعازيه، سائلاً - الله تعالى - أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويدخله فسيح جناته، ويلهم ذويه الصبر والسلوان وحسن العزاء .وعبر ذوي الفقيد عن شكرهم وتقديرهم لسمو أمير المنطقة، داعين الله أن يجعل سعيه في موازين حسناته، ويحفظ سموه من كل سوء ومكروه .// انتهى //17:56ت م0122