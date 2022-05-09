اجتماعي / سمو أمير نجران يواسي ذوي حسين بن هرقل آل همام في وفاته
الاثنين 1443/10/8 هـ الموافق 2022/05/09 م واس
نجران 08 شوال 1443 هـ الموافق 09 مايو 2022 م واس
قدم صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران، تعازيه لذوي وأبناء حسين بن هرقل بن علي آل همام في وفاته .
وأعرب سموه لدى زيارته ضيافة آل همام بمدينة نجران عن صادق تعازيه، سائلاً - الله تعالى - أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويدخله فسيح جناته، ويلهم ذويه الصبر والسلوان وحسن العزاء .
وعبر ذوي الفقيد عن شكرهم وتقديرهم لسمو أمير المنطقة، داعين الله أن يجعل سعيه في موازين حسناته، ويحفظ سموه من كل سوء ومكروه .
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17:56ت م
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