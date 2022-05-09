حفر الباطن 08 شوال 1443 هـ الموافق 09 مايو 2022 م واسشاركت جامعة حفر الباطن في المؤتمر والمعرض الدولي للتعليم، الذي تنظمه وزارة التعليم بمدينة الرياض تحت عنوان " التعليم في مواجهة الأزمات : الفرص والتحديات .ويستعرض الجناح نبذة عن الجامعة، وأبرز إنجازاتها، وآلية القبول والتسجيل والدراسة بها، والبرامج المتاحة وبرامج الدراسات العليا، متضمنا تفعيل مبادرة "جامعة بلا ورق" والتي تهدف إلى نشر الوعي في المراسلات والمعاملات إلكترونياً, إسهاماً في ترشيد كفاءة الإنفاق، إضافة إلى ركن لفحص العلامات الحيوية .// انتهى //17:58ت م0123