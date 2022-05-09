الرياض 08 شوال 1443 هـ الموافق 09 مايو 2022 م واساستؤنفت أمس مباريات دور المجموعات لجميع الفئات من منافسات دوري المدارس لكرة القدم للبنين، وذلك في 47 مدينة ومحافظة، حيث تقام المباريات على 356 ملعباً لتحديد بقية الفرق المدرسية المتأهلة إلى تصفيات المناطق. بينما تستعد الفرق المدرسية المتأهلة (فئتي المرحلة المتوسطة والمرحلة الثانوية) لخوض تصفيات المناطق المؤهلة إلى بطولة نخبة المملكة لدوري المدارس، التي ستجرى قرعتها غداً بمدينة الملك عبدالله الرياضية بمحافظة جدة، التي ستحتضن منافسات بطولة نخبة المملكة بدءاً من الـ 30 من مايو الحالي.وأكد مدير تشغيل مشروع دوري المدارس، عبدالله الضو أن "عمل لجان الدوري قائم لاستكمال بقية مباريات دور المجموعات ومباريات تصفيات المناطق الـ 16"، مضيفاً: "تأهلت عدة فرق، ومازلنا ننتظر تأهل البقية، كما نعمل على الإعداد والتحضير لبطولة نخبة المملكة لفئتي الـ 15 والـ 18 عاماً، التي ستقام منافساتها على ملاعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بمحافظة جدة أواخر الشهر الحالي".وأوضح الضو أن الدورات التأهيلية للمعلمات ستستكمل من يوم الأحد القادم، وهي دورات تعقد عن بعد في مجالات التدريب والتنظيم والإدارة لكرة القدم ولمختلف الألعاب وتستمر لمدة خمسة أيام.وفي جانب آخر، شارك مشروع دوري المدارس الذي تنفذه وزارة الرياضة بالتعاون مع وزارة التعليم في المؤتمر والمعرض الدولي للتعليم 2022، الذي تنظمه وزارة التعليم بمدينة الرياض، وذلك بجناح تعريفي تضمن معلومات وأرقام عن دوري المدارس في كرة القدم ومختلف الألعاب الرياضية للبنين وللبنات.// انتهى //17:59ت م0124