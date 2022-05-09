الباحة 08 شوال 1443 هـ الموافق 09 مايو 2022 م واستستضيف جامعة الباحة بطولة الشطرنج للطلاب والطالبات ضمن مسابقات الاتحاد الرياضي للجامعات السعودية وذلك خلال الفترة 11 - 13 شوال الحالي .وأوضح رئيس الاتحاد الرياضي للجامعات السعودية الدكتور خالد المزيني أن الاتحاد يسعى دائما لتنويع مسابقاته لجذب أكبر فئة من الطلاب والطالبات متمنياً لجميع الجامعات التوفيق والنجاح، مبدياً ثقته الكبيرة في جامعة الباحة ممثلة في عمادة شؤون الطلاب بانجاح هذه البطولة بتميزهم الدائم.فيما أشار مدير البطولة زامل العثمان إلى أن عدد المسجلين في البطولة بلغ 52 طالباً يمثلون 17 جامعة فيما بلغ عدد المسجلات من الطالبات 41 طالبة يمثلن 15 جامعة، وسيقوم بإدارة تحكيم البطولة (6) حكام لمسابقة الطلاب و (4) حكمات لمسابقة الطالبات.وتعد البطولة أولى بطولات الشطرنج التي ينظمها الاتحاد الرياضي للجامعات السعودية بالتعاون مع الاتحاد السعودي للشطرنج، حيث سبقت هذه البطولات عدة اجتماعات واستعدادات خاصة لانجاح هذه البطولة والتي تعد أيضاً آخر مسابقات الاتحاد لهذا الموسم.// انتهى //18:03ت م0127