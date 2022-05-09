تونس 08 شوال 1443 هـ الموافق 09 مايو 2022 م واسأوقفت وحدات من الأمن التونسي 50 مهاجرًا غير شرعي من جنسيات أفريقية مختلفة بمحافظتي القصرين وصفاقس.وأوضح الناطق الرسمي باسم الحرس التونسي اليوم، أنه تم إيقاف 10 مهاجرين من جنوب الصحراء بمدينة حيدرة من محافظة القصرين وسط غرب تونس، مجتازين للحدود الجزائرية التونسية، فيما أوقف 40 آخرون بمدينة ساقية الداير من محافظة صفاقس جنوب تونس كانوا عازمين على اجتياز الحدود البحرية خلسة باتجاه الأراضي الأوروبية.// انتهى //18:06ت م0128