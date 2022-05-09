الرياض 08 شوال 1443 هـ الموافق 09 مايو 2022 م واسيواصل المنتخب السعودي الأول للكرة الطائرة تدريباته اليومية في معسكره الإعدادي الذي يقام حاليًا في العاصمة المصرية القاهرة استعدادًا للمشاركة في دورة الألعاب الخليجية التي تستضيفها دولة الكويت خلال الفترة من 20 إلى 26 مايو الحالي.وسيخوض الأخضر مواجهته الودية الأولى غدًا على الصالة المغطاة في إستاد القاهرة الدولي التي ستجمعه بالمنتخب المصري الأول، لذا حرص مدرب الأخضر الصربي فلادن بروميتش في الاستعداد للمباراة على تكثيف التدريبات على فترتين صباحية ومسائية، ركز فيهما على تطبيق العديد من الجمل التكتيكية.يذكر أن المنتخب السعودي سيبدأ مشواره في دورة الألعاب الخليجية أمام المنتخب البحريني يوم 20 مايو الحالي، في حين يختتم مبارياته بمواجهة المنتخب العماني يوم 26 من الشهر نفسه.// انتهى //19:06ت م0137