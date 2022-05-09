القاهرة 08 شوال 1443 هـ الموافق 09 مايو 2022 م واسالتقى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي اليوم بقائد القيادة المركزية الأمريكية الفريق أول مايكل كوريلا، الذي يزور القاهرة حاليًا.وبحث الجانبان خلال اللقاء سُبل الدفع والارتقاء بالتعاون العسكري والأمني بين مصر والولايات المتحدة، وإمكانيات التعاون في مجالات مكافحة الإرهاب وتأمين الحدود وبرامج التدريبات المشتركة، فضلاً عن استعراض آخر التطورات في المنطقة، خاصةً أمن البحر الأحمر.وأكد الرئيس المصري أهمية التعاون العسكري المشترك بين مصر والولايات المتحدة، خاصةً في ظل الظروف التي تمر بها منطقة الشرق الأوسط، وتتطلب تضافر الجهود لمواجهتها، وفي مقدمتها الإرهاب، فيما شدد قائد القيادة المركزية الأمريكية على تضامن بلاده الكامل مع مصر في الجهود التي تبذلها لمكافحة الإرهاب بوصفه التحدي المشترك الأخطر الذي يواجه المنطقة ويهدد الأمن الإقليمي بأسره.// انتهى //19:09ت م0139