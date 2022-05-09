الرباط 08 شوال 1443 هـ الموافق 09 مايو 2022 م واسالتقى رئيس مجلس المستشارين المغربي النعم ميارة، اليوم بالرباط، برئيس برلمان البحر الأبيض المتوسط جينارو ميغليوري، الذي يزور المملكة المغربية حالياً.وتناولت مباحثات الجانبين تقوية الشراكة بين الجانبين، وتجويد العمل المشترك داخل هذا التجمع البرلماني المتوسطي.كما تطرقا إلى سبل تعزيز التعاون البرلماني بين دول البحر الأبيض المتوسط، وتثبيت السلم والاستقرار بالمنطقة، وعبرا عن اهتمامهما بالقضايا التي تهم الاتحاد من قبيل الأمن والإرهاب والجريمة المنظمة وتهريب المخدرات والهجرة السرية والتحولات المناخية.// انتهى //19:10ت م0140