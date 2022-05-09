إسلام آباد 08 شوال 1443 هـ الموافق 09 مايو 2022 م واسسجلت باكستان أول إصابة بمتغير فيروس أوميكرون الفرعي، وذلك بعد احتفالات واجتماعات عيد الفطر التي لم تفرض خلالها السلطات الباكستانية أي قيود أو إجراءات احترازية تتعلق بفيروس "كوفيد 19" نظراً لتراجع انتشار الفيروس بشكل واضح.وأوضح المعهد الوطني الباكستاني للصحة في بيان اليوم أنه جرى رصد حالة إصابة بأوميكرون الفرعي، في مسافر باكستاني عائد من دولة قطر.ونصح المعهد المواطنين بإعادة تطبيق الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا ومتغيراته، مشيراً إلى أن الوقاية تعد الحل الأمثل لمكافحة انتشار هذا الفيروس.// انتهى //19:15ت م0141