الرياض 08 شوال 1443 هـ الموافق 09 مايو 2022 م واسأصدر مجلس إدارة هيئة تنمية الصادرات السعودية برئاسة معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف، قرارًا بتعيين عبدالرحمن بن سليمان الذكير رئيسًا تنفيذيًا لهيئة تنمية الصادرات السعودية.وأكد الذكير حرصه على بذل كل الجهود اللازمة لتعزيز وتطوير عمل الهيئة بالتعاون مع كل فريق العمل وزملائه، وبما يسهم في تعظيم مكانة "الصادرات السعودية" على مستوى التنمية الاقتصادية ورفع نسبة الصادرات غير النفطية تحقيقًا لرؤية المملكة 2030، واستمرارًا لمسيرة الخير والنماء التي تعيشها المملكة.يشار إلى أن عبدالرحمن الذكير شغل سابقًا منصب نائب محافظ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، إضافة إلى رئاسة اللجنة الدولية لأمن وتيسير التجارة التابعة لمنظمة الجمارك العالمية.// انتهى //19:23ت م0143