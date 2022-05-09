الرياض 08 شوال 1443 هـ الموافق 09 مايو 2022 م واسأعلن مركز الإسناد والتصفية "إنفاذ" عن إقامة 8 مزادات علنية، تعرض عقارات ومنقولات في 6 مدن ومحافظات بمختلف مناطق المملكة، وذلك خلال المدة من 10 إلى 18 مايو 2022م.وتعرض المزادات 71 أصلًا من العقارات والمنقولات تتمثل في أراضٍ تجارية وسكنية، ومجمع فلل، وعمائر تجارية وسكنية وشاليهات ومنقولات لعيادات طبية متخصصة وأثاث مكتبي ومفروشات متعددة الاستخدام .وتبدأ المزادات بمزاد أصداف جدة الإلكتروني الذي يستعرض 11 عقارًا متنوعًا بمدينة جدة، ومزاد محافظتي الخرج والدلم الإلكتروني الذي يستعرض 34 عقاراً بمحافظتي الخرج والدلم، ومزاد نسمات الجنوب الإلكتروني (الباحة) الذي يُقام على 5 عقارات، كذلك مزاد نسمات الجنوبالإلكتروني (نجران ورنية) الذي يقام على 5 عقارات بعدة أحياء بمنطقة نجران، إضافة إلى مزاد نسمات الجنوب الإلكتروني (جازان) الذي يستعرض 8 عقارات، وما يخص المنقولات يقام مزادين على منقولات عيادات طبية بحي النسيم وحي المروج في الرياض، الذي يقام على 9 أصناف من الأجهزة والأدوات الطبية بأحجام وأنواع مختلفة والمفروشات والأثاث المكتبي بأصناف متعددة.ويعد "إنفاذ" بيت الخبرة المختص في الإشراف على تصفية الأصول من العقارات والمنقولات التي يسند إليه بيعها من الجهات القضائية أو القطاع الخاص أو الترِكات الخاصة والأفراد، وذلك من خلال تعيين الخبراء ومزودي الخدمات من الجهات المختصة بالتقييم والتسويق وإدارة الأملاك وحراستها وحصرهاعن طريق طرحها عبر المنصة الإلكترونية (infath.sa) بكل شفافية وتنافسية، بما يسهم في تسريع عملية استيفاء الحقوق، وتحقيق رضا المستفيدين من الخدمات التي يضطلع المركز بها.// انتهى //19:27ت م0144