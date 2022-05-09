نواكشوط 08 شوال 1443 هـ الموافق 09 مايو 2022 م واسبدأت بموريتانيا اليوم أعمال الدورة العادية لاجتماع رؤساء أركان دول الميدان التي تضم كلاً من موريتانيا والجزائر والنيجر ومالي.ويهدف الاجتماع إلى بحث موضوع التنسيق المشترك بين أركان الدول المعنية في جميع المجالات ذات الصلة بالتعاون العسكري خاصة في مجالات مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية والجريمة المنظمة.كما سيبحث المشاركون التدابير الكفيلة بالتصدي للتهديدات الأمنية المشتركة والحد من تفشي الجريمة المنظمة في الفضاء المشترك لهذه الدول.// انتهى //19:35ت م0145