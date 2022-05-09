طرابلس 08 شوال 1443 هـ الموافق 09 مايو 2022 م واسالتقى رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا خالد المشري، بالمبعوث الخاص الأمريكي وسفيرها لدى ليبيا ريتشارد نورلاند.واتفق الطرفان خلال اللقاء وفق وكالة الأنباء الليبية اليوم، على الحاجة إلى دعم العملية التي تقودها الأمم المتحدة والتي تهدف إلى إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في أقرب وقت ممكن حسبما يطالب به الناخبون الليبيون.// انتهى //19:36ت م0146