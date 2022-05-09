طرابلس 08 شوال 1443 هـ الموافق 09 مايو 2022 م واسالتقى النائب بالمجلس الرئاسي الليبي عبد الله اللافي، اليوم بالعاصمة طرابلس، مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة للشأن الليبي ستيفاني ويليامز.واستعرض اللقاء وفق وكالة الأنباء الليبية جهود البعثة الأممية في دعم الحل السياسي للأزمة الليبية، وآخر المستجدات في ملف المصالحة الوطنية الذي وصل لمراحله النهائية، وتمهيده الطريق لتحقيق تطلعات الشعب الليبي في إجراء انتخابات نزيهة تسهم في بناء دولة موحدة، وديمقراطية، وإعادة السلام والاستقرار للبلاد.// انتهى //19:40ت م0148