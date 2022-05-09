طرابلس 08 شوال 1443 هـ الموافق 09 مايو 2022 م واستلقت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش، اتصالا هاتفيا من وزير خارجية أوكرانيا دميترو كوليبيا.وأفادت وكالة الأنباء الليبية أنه جرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات.وعبرت الوزيرة الليبية خلال المحادثات عن دعمها الكامل للجهود الدولية الرامية لحل الأزمة في أوكرانيا.// انتهى //19:42ت م0149