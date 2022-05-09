الرباط 08 شوال 1443 هـ الموافق 09 مايو 2022 م واسأنقذت وحدات لخفر السواحل المغربية تعمل في البحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي خلال الفترة من 02 إلى 08 مايو الجاري، 221 شخصا من المهاجرين غير الشرعيين، ينحدر معظمهم من بلدان أفريقيا جنوب الصحراء، من بينهم نساء وقاصرين.وأوضح مصدر عسكري من البحرية الملكية المغربية لوسائل الاعلام، أن هؤلاء الاشخاص، كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع، وقوارب للتجديف، ودراجات مائية، فيما كان بعضهم يغامر بالهجرة سباحة في محاولات للوصول إلى السواحل الأوروبية، مضيفا أنه جرى تقديم الإسعافات اللازمة لهم قبل أن ينقلوا إلى الموانئ الأقرب بالمملكة المغربية، للقيام بالإجراءات الإدارية الجاري العمل بها.// انتهى //19:52ت م0151