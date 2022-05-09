الرياض 08 شوال 1443 هـ الموافق 09 مايو 2022 م واسالتقى معالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ على هامش المؤتمر والمعرض الدولي للتعليم، اليوم، معالي وزير التربية والتعليم العالي والبحث العلمي في الكويت د.علي بن فهد المضف.وبحث معاليه مع نظيره الكويتي، سبل تعزيز التعاون في المجالات العلمية والبحثية، بما يحقق تطلعات القيادة في البلدين الشقيقين.كما استعرض الجانبان الفرص المتاحة لتطوير التعليم في البلدين واستثمار إمكاناته، من خلال تبادل الخبرات والتجارب، وبناء الشراكات تحت مظلة مجلس التنسيق السعودي- الكويتي.// انتهى //19:54ت م0152